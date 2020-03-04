Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Я хотів би подарувати нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший - це календар. Він має нагадати вам, що на вулиці вже весна", - підкреслив він.
"Другий - Кримінальний кодекс України, є підозра, що у декого його немає, на жаль", - додав він.
Зеленський висловив надію, що у правоохоронців він стане настільною книгою.
"На зустрічі влітку правоохоронні органи говорили одноголосно:"У нас усе є. Потрібна тільки політична воля". Політична воля, що це таке? Я вам її дав, візміть її. Ви її отримали. ... ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура, у нас 6 вже органів, які мають забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя", - підкреслив Зеленський.