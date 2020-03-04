Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Шмигаль пояснив, що держбюджет на 2020 рік слід переглянути для збільшення соціальних виплат населенню.

"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - сказав він.

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У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.