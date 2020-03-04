Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль

Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ми побачили тільки зміцнення гривні, яке вдарило по промисловості, але ніяк не позначилося на добробуті українців", - сказав Шмигаль.
"Українці мають бачити і знати, що держава їх захищає", - зазначив він.
Шмигаль також розкритикував реформу митниці і податкової служби, вказавши, що вона не позначилася на доходах держбюджету.
У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. "За" проголосували 355 народних депутатів.
Президент Володимир Зеленський пропонує призначити на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У попередньому уряді він обіймав посаду віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій.