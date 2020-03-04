Блумберг знявся з президентських перегонів у США на користь Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що Блумберг вийшов із президентської кампанії після того, як не зміг заручитися підтримкою виборців-демократів за підсумками попередніх результатів на праймеріз у "супервівторок".

Також повідомляється, що витрати Блумберга на кампанію перевищили пів мільярда доларів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на праймеріз Демократичної партії США в "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетс переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.