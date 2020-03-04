Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, поруч із Кримським ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм (11 мін) і 82 мм (6 мін), поблизу Миронівського з 82-мм міномета (4 міни), в районі Шумів - зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж лютого випустили понад 1,5 тис. снарядів по позиціях українських воїнів, - СЦКК

"Сьогодні, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників зазнали поранень.