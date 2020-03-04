На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник митниці у змові з посередником, вимагали від жителя Волинської області хабар у розмірі 12 240 доларів, обіцяючи не перешкоджати в митному оформленні транспортних засобів.

Слідчі ДБР затримали митника зі спільником у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабаря в сумі 5 440 доларів.

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У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.