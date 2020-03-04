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04.03.20 18:49

На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР. ФОТО

4 березня правоохоронці затримали за вимагання та одержання хабаря в.о. начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці Державної митної служби України та посередника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновник митниці у змові з посередником, вимагали від жителя Волинської області хабар у розмірі 12 240 доларів, обіцяючи не перешкоджати в митному оформленні транспортних засобів.

Слідчі ДБР затримали митника зі спільником у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабаря в сумі 5 440 доларів.

На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 02

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На Волині начальник митного поста Ковель упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР 03

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

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