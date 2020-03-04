Справа про вбивство Гандзюк: суд відмовився відновлювати провадження щодо Мангера до екстрадиції Левіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Захисники просили суд відновити провадження щодо Мангера, яке призупинили у зв’язку з розшуком підозрюваного організатора злочину Олексія Левіна.

Вони наголошували на тому, що призупинення провадження порушує права Мангера, який фактично, на їхню думку, став заручником розшуку Олексія Левіна. Вони також наголосили на тому, що підозра Мангеру фактично ґрунтувалася на показах Ігоря Павловського, однак, у суді в грудні 2019, Павловський зазначив, що "від Мангера не надходила інформація про Гандзюк, а Левін не говорив про негативне ставлення Мангера до Гандзюк".

Адвокати просили відновити провадження та передати справу щодо Мангера до суду. Також адвокати наголосили на тому, що нібито в провадженні щодо Мангера та Левіна існує "клон", в якому триває розслідування і в якому допитували Ігоря Павловського. Однак прокурор у справі Сенюк заявив, що ніяких клонів не існує, а з одного провадження ще 2018 року було виділене інше – щодо Мангера та Левіна.

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Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки пояснив, що сторона обвинувачення проти відновлення провадження до екстрадиції Олексія Левіна, оскільки свідчення останнього є важливими для подальшого розслідування і щодо Владислава Мангера.

"Після того, як Левіна було оголошено у розшук, ми ще кілька місяців здійснювали розслідування. Але ми дійшли до того моменту, коли ми вже не може далі проводити розслідування без його участі, а строки досудового розслідування тривають", — сказав прокурор.

Також він зауважив, що суд став на їхню сторону, підтверджуючи те, що жодні права Мангера наразі не порушуються, а провадженню може зашкодити, адже можуть завершитися строки досудового слідства.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.