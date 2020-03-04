"Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду (Аваков). Сьогодні я розумію, що Арсен Борисович, швидше за все - вічний. Пам'ятник. "Хто ж його посадить?" Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком"- написала Богуцька.

Вона також зазначила, що продовжує довіряти президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, чи буде повна хрень".

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"Все сумно. Але ти розумієш, що якщо "ні", то буде набагато гірше, тому що ОПЗЖ з радістю кинеться в коаліцію. Уже потирають руки. Або Батьківщина. Або Голос, він же - пес. Є ще варіант. Вийти з фракції. Якщо цей подвиг повторить ще хтось, то результатом стане та коаліція, про яку написано вище", - додала Богуцька.

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