"Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду (Аваков). Сьогодні я розумію, що Арсен Борисович, швидше за все - вічний. Пам'ятник. "Хто ж його посадить?" Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком"- написала Богуцька.
Вона також зазначила, що продовжує довіряти президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, чи буде повна хрень".
"Все сумно. Але ти розумієш, що якщо "ні", то буде набагато гірше, тому що ОПЗЖ з радістю кинеться в коаліцію. Уже потирають руки. Або Батьківщина. Або Голос, він же - пес. Є ще варіант. Вийти з фракції. Якщо цей подвиг повторить ще хтось, то результатом стане та коаліція, про яку написано вище", - додала Богуцька.