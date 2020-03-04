Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні

Про це інформує Цензор.НЕТ.
Так, віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;
Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;
Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;
Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;
Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;
Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;
Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;
Міністром юстиції України - Денис Малюська;
Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;
Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;
Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;
Міністром фінансів України - Ігор Уманський.
Шмигаль зазначив, що на даний момент в уряді ще залишається 4 вакантні місця, а також є намір посилити два напрямки.