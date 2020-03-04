Рада проголосувала за новий склад Кабміну

За призначення членів Кабінету міністрів проголосували 277 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ, подані президентом, будуть проголосовані окремо.
За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.
За призначення міністром закордонних справ Дмитра Кулеби проголосували 288 нардепів.
Віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України стане Михайло Федоров;
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;
Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;
Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;
Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;
Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;
Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;
Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;
Міністром юстиції України - Денис Малюська;
Міністром Кабінету міністрів - Олег Немчінов;
Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;
Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;
Міністром фінансів України - Ігор Уманський.