Перші випадки захворювання коронавірусом зафіксовано в Угорщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив: "У нас є перша заражена особа, точніше відразу дві, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджено".

Іран є однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався наприкінці минулого року.

Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один із них вирішив перевіритися, чи не заразився він, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.

Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти. Дружину одного зі студентів і подругу іншого ізольовано.

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