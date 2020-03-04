На кожного українця припадає 24 квадратні метри житла, - заступник міністра розвитку громад Москаленко

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад Валентина Москаленко, виступаючи на форумі "Іпотека - інструмент швидкого розвитку економіки", пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні на одну людину припадає 24 метри житла. При цьому критерій - 30 квадратних метрів", - сказала Москаленко.

За її словами, близько 90% людей не можуть купити собі житло через його високу вартість. Москаленко назвала розвиток іпотечного кредитування в Україні важливим пріоритетом для розвитку економіки і заявила про готовність влади сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних до вересня 2020 року. Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.

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