Посадки топчиновників - це відповідальність антикорупційних органів, на середньому рівні - були, - Рябошапка

Про це він сказав під час звіту у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Рябошапки, Офіс генпрокурора прибрав "прокурорів, які зливали, продавали і купували справи".

"Це дратує рішал різного роду. Не тільки в центрі, а й у регіонах - тому що місцеві князьки теж втрачають свою недоторканність", - сказав генпрокурор.

"Інше, в чому нас звинувачують - нібито відсутність посадок. Якщо взяти топкорупцію, то всі в цьому залі знають, що створена окрема антикорупційна структура - НАБУ і САП, і Антикорупційний суд, що відповідають за так звані топпосадки. Всі так само в цьому залі знають, що Офіс генерального прокурора не впливає на цю антикорупційну структуру", - додав він.

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Однак, за словами Рябошапки, якщо говорити про корупцію середнього рівня, то було досягнуто таких результатів:

"За 6 місяців, з вересня, 676 проваджень було передано в суд, 870 осіб фігурує в цих процесах, 250 корупціонерів таки отримали свій вирок. Тобто посадки є".

"Мені було досить дивно дізнатися, що є претензії до Офісу Генерального прокурора, що ми нібито блокуємо, що не розслідуємо справу загиблої Катерини Гандзюк. Я не буду виправдовуватися, вчора батько Катерини звернувся з відкритим листом до президента України і він все про це сказав", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, батько Катерини Гандзюк закликав Володимира Зеленського не звільняти Руслана Рябошапку. Віктор Гандзюк боїться, що якщо генпрокурора відправлять у відставку, його наступник "зіллє" справу про вбивство активістки, списавши все на "попєрєдніків".

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