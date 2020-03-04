У 1 272 проваджень ДБР Офісом генпрокурора не призначено процесуальних керівників, - Венедіктова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час звіту керівників силових відомств на позачерговому засіданні Верховної Ради Венедіктова звернула увагу депутатів на надмірно бюрократизовану процедуру досудового розслідування, яка вимагає від слідчого узгодження майже кожної своєї дії з прокурором, внаслідок чого втрачаються і час, і докази.

"Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що наразі у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників і відповідно розслідування заблоковано, але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор заперечує цей факт", - сказала Венедіктова.

Вона уточнила, що 1 272 провадженням не призначено процесуальних керівників.

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