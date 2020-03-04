Повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу будуть розділені з 27 березня

Таке рішення ухвалила Верховна Рада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Депутати прийняли в другому читанні і в цілому законопроєкт №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень про Головнокомандувача Збройних сил України, Генеральний штаб Збройних сил України, види й окремі роди військ (сил)".

"За" проголосували 292 народні депутати.

Читайте також: Глава Генштабу Хомчак не подавав рапорт про відставку і немає конфліктних ситуацій, які можуть її спровокувати, - Бутусов

Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділені посади мали набрати сили з першого січня 2021 року.