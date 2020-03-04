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04.03.20 22:26

Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що його звільнення хоче певний олігарх, який не хоче завершення деяких розслідувань.

Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Ситник під час виступу у Верховній Раді

Він заявив: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, яких оплачує олігарх, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля Кабміну.

Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Олігарх організовує збір підписів у парламенті".

Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагалися перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.

Він розповів, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і тільки відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє ухвалення рішень.

Далі Ситник розповів про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, зокрема стосовно чиновників"

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