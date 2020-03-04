Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Ситник під час виступу у Верховній Раді

Він заявив: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, яких оплачує олігарх, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля Кабміну.

Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Олігарх організовує збір підписів у парламенті".

Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагалися перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.

Він розповів, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і тільки відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє ухвалення рішень.

Далі Ситник розповів про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, зокрема стосовно чиновників"

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