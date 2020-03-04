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04.03.20 22:32

Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

Громадське обговорення законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" триватиме до 18 березня 2020 року включно.

Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

На підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 №2 з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії була створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

За результатами засідань цієї робочої групи було прийнято перший законопроєкт у сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт закону України "Про всеукраїнський референдум".

Тепер документ оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються до 18 березня включно в електронному вигляді на електронну адресу: nationalreferendum@ukr.net.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум.

У Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум 17 лютого. 25 лютого перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти.

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