Корбан розповів, якою бачить роботу очолюваної ним громадської ради Дніпра

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При об'єднанні також працюватимуть дванадцять різнопрофільних комітетів.

Новий глава ради Геннадій Корбан серед основних його завдань назвав контроль виконавчої влади за допомогою думки суспільства. "Коли ти - ділова і заможна людина, але нічого не робиш для тих, хто навколо тебе, то все це нічого не варте. Тобі стає некомфортно жити там, де люди живуть погано. Тому, якщо я маю таку можливість, чому я не можу присвятити себе добрим справам. Я люблю це місто і хочу зробити щось для людей", - сказав Геннадій Корбан під час пресконференції 4 березня.

Читайте також: "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан

Глава громадської ради при міській раді Дніпра також наголосив на важливості подальшого формування культурного середовища.

Геннадій Корбан анонсував, зокрема, відкриття в Дніпрі великого культурного центру - альтернативного, недержавного та цікавого для всіх. За його словами, резидентами там вже погодилися бути культурне посольство Чехії і французький культурний центр "Alliance française". Говорячи про свої перспективи в міськраді, пан Корбан зазначив, що більше ніж політичне висунення зараз йому імпонує "мерія добрих справ".