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04.03.20 23:04

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС. ФОТО

Днями під час обстрілу найманцями РФ зі ствольної артилерії калібру 122 мм позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новоселівка було пошкоджено газопровід. Обстріли здійснювалися з окупованої Горлівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 01

"Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік с. Новоселівка, що призвело до виникнення вогняного факела висотою кілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - сказано в повідомленні.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 02
Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 03

Наразі проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання перебувають мирні жителі.

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Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 04

Зазначається, що житлові будинки цивільного населення розташовані зовсім поруч від місця падіння снарядів.

Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС 05

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