Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік с. Новоселівка, що призвело до виникнення вогняного факела висотою кілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - сказано в повідомленні.





Наразі проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання перебувають мирні жителі.

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Зазначається, що житлові будинки цивільного населення розташовані зовсім поруч від місця падіння снарядів.

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