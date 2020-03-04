Милованов розповів, чому відмовився від посади в новому Кабміні

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Милованов пояснив, що він сам і його команда приходили на роботу в міністерство з чітким розумінням того, що потрібно робити.

"Ми провели перезапуск держави вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які нещодавно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій", - написав він.

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Ексміністр зазначив, що вірить у ринкову економіку і розвиток інститутів, в рівні правила гри для всіх і конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку.

"Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли спільне бачення підходів змінюється, я готовий відійти вбік і дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде успішнішим)", - пояснив Милованов.

Він додав, що сподівається, що важливі реформи не буде згорнуто.

Раніше ЗМІ повідомили, що Милованов відмовився від посади міністра аграрної промисловості в новому Кабміні. Пізніше цю інформацію підтвердив народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

У середу, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

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