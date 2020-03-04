Ідея скасування закону про амністію учасників Революції Гідності абсурдна, - Рябошапка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Про амністію у "справах Майдану": я вважаю це абсурдною ідеєю з юридичної точки зору, тому що це жодним чином не поліпшить ситуацію", - сказав Рябошапка.
Водночас, на думку генпрокурора, цей закон необхідно змінити.
"У ньому є одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила злочин. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити", - пояснив Рябошапка.