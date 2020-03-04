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04.03.20 22:58

Ідея скасування закону про амністію учасників Революції Гідності абсурдна, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає ідею скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності абсурдною ідеєю. При цьому він визнає, що в закон потрібно внести зміни.

Ідея скасування закону про амністію учасників Революції Гідності абсурдна, - Рябошапка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про амністію у "справах Майдану": я вважаю це абсурдною ідеєю з юридичної точки зору, тому що це жодним чином не поліпшить ситуацію", - сказав Рябошапка.

Водночас, на думку генпрокурора, цей закон необхідно змінити.

"У ньому є одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила злочин. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити", - пояснив Рябошапка.

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