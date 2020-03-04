США і Україна узгодили новий проєкт у сфері кіберзахисту

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками зустрічі з представниками Державного департаменту США повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Внаслідок кіберконсультацій було узгоджено новий проєкт орієнтовною вартістю 38 млн доларів.

"Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками 3-го раунду українсько-американських кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки, зокрема новий проєкт із кіберзахисту критичної інфраструктури України орієнтовною вартістю 38 млн доларів", - написав Божок.

Читайте також: СБУ в 2019 році нейтралізувала майже 500 кібератак на держоргани