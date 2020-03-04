Кримські татари, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ, не отримують необхідного лікування, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Кілька годин тому у приміщенні "Южного окружного военного суда", де відбувається засідання у справі так званої "Другої Бахчисарайської групи" "Хізб ут-Тахрір" українським політв’язням стало зле: підвищилася температура та з’явився сильний біль у м’язах... Їхні адвокати просили перенести сьогоднішнє судове засідання та надати необхідну медичну допомогу, адже у трьох політв’язнів Сервера Мустафаєва, Мемета Белялова та Сейрана Салієва відучора різко підвищилась температура тіла до 40 градусів, почався нестерпний головний біль та слабкість по всьому тілу. Однак медичні працівники пенітенціарної установи, в якій наразі незаконно утримуються громадяни України, обмежились жарознижувальною ін’єкцією та видали довідку про задовільний стан здоров’я і відсутність протипоказань для участі у судовому засіданні та слідчих діях. Попри це, російський суд лише викликав швидку медичну допомогу, після чого судове засідання продовжилось", -говориться в її повідомленні.

Український омбудсмен підкреслила, що російські суди вже неодноразово порушували права українських громадян.

"Звертаюся з вимогою до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової припинити катування громадян України, сприяти проведенню повного медичного обстеження, а також забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги незаконно утримуваним кримським татарам", - підсумувала Денісова.

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