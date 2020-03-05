Бомбометання по морських цілях і завдання ракетного удару по десантному загону кораблів, - окупанти провели в Криму навчання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"З екіпажами літаків Морської авіації та ППО Чорноморського флоту у взаємодії з корабельними силами проводиться планове навчання з ведення бойових дій із завданням ударів по наземних і морських цілях", - йдеться в повідомленні.

Навчання окупантів проходили в три етапи.

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"У ході першого етапу навчання технічний і льотний склад багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і літаків-розвідників Су-24МР провели підготовку до польоту і тренувальні польоти з виконанням елементів спільного пілотування в парах і ланках. На другому етапі ЛТН льотчики у взаємодії з екіпажами ракетного корабля на повітряній подушці "Самум" і ракетного катера "Шуя" провели тренування щодо ухилення від умовного застосування моряками переносних зенітних комплексів з використанням теплових пасток, а потім виконали умовні бомбометання по морських цілях", - йдеться в повідомленні.

На завершальному етапі навчань планувалося "завдання ракетного і бомбового удару по десантному загону кораблів умовного противника із застосуванням нестандартних тактичних прийомів".

Загалом у маневрах задіяно близько 15 літаків, зокрема Су-30СМ, Су-24М і Су-24МР зі складу Морської авіації та ППО Чорноморського флоту.

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