Один нардеп зі "Слуги народу" проголосував проти нового Кабміну

"Голосую проти! Не проти нового Уряду! А проти окремих старих міністрів у ньому! І проти голосування "пакетом"!" - цитує Цензор.НЕТ публікацію нардепа у Facebook.
Зазначимо, що за даними сайту ВР, за новий уряд проголосували 228 "слуг народу", 10 членів фракції були відсутні, двоє не голосували, семеро утрималися, а один - натиснув кнопку "проти".
Проти призначень проголосували "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя". "Батьківщина" - утрималася. А "Голос" просто залишив зал засідань.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.
Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.