Один нардеп зі "Слуги народу" проголосував проти нового Кабміну

"Голосую проти! Не проти нового Уряду! А проти окремих старих міністрів у ньому! І проти голосування "пакетом"!" - цитує Цензор.НЕТ публікацію нардепа у Facebook.

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Зазначимо, що за даними сайту ВР, за новий уряд проголосували 228 "слуг народу", 10 членів фракції були відсутні, двоє не голосували, семеро утрималися, а один - натиснув кнопку "проти".

Проти призначень проголосували "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя". "Батьківщина" - утрималася. А "Голос" просто залишив зал засідань.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

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