Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поруч із Кримським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін і 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Миронівського - з 82-мм міномета - 4 міни;

- у районі населеного пункту Шуми - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;

- поруч із Травневим - з міномета калібру 82 мм - 3 міни, також вівся вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з українського боку режим тиші було дотримано.

"Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - додали в пресцентрі ОС.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.