Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у зв'язку з капремонтом, - КМДА. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".
Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону.
Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:
- вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Пушкінська;
- вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.
Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше.
"Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться в повідомленні.