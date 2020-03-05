Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у зв'язку з капремонтом, - КМДА. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".

Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:

вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Пушкінська;

вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.

Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше.

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"Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться в повідомленні.