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05.03.20 07:44

Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у зв'язку з капремонтом, - КМДА. КАРТА

Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської перекриють рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Зокрема, в суботу роботи почнуть на ділянці між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".

Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:

Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у звязку з капремонтом, - КМДА 01

Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше.

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"Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться в повідомленні.

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