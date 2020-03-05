Україна становить для США життєво важливий інтерес. Американська підтримка країни непорушна, - експосол Гербс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів експосол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

"Американська підтримка України залишається надзвичайно твердою. Ми говоримо про це впродовж останніх шести-восьми місяців, з урахуванням того, що тема України була центральною в процесі імпічменту", - зазначив дипломат.

Він висловив свою позицію після дискусії в Атлантичній раді у Вашингтоні, де, зокрема, лунали думки, ніби зараз американське суспільство менше звертає увагу на Україну - через вибори, поширення коронавірусу та внутрішні проблеми США.

У цьому зв'язку Гербст підкреслив, що навіть у розпал міжпартійної боротьби у процесі імпічменту переважна більшість республіканців і демократів у Конгресі висловлювалися одностайно щодо України.

"Тож я думаю, підтримка є непорушною", - вказав експерт.

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У відповідь на запитання, в чому полягають головні інтереси Америки, експосол наголосив: Україна є однією з найважливіших країн у Європі.

"Україна має дуже освічене населення, гарні технологічні спроможності, у тому числі щодо створення зброї. Це та країна, яку ми хочемо бачити на нашому боці", - заявив Гербст.

За його словами, не менш важливим чинником є те, що "Москва проводить агресивну політику в Європі, Євразії та по всьому світу". І це є викликом для Сполучених Штатів. А головний фронт російської агресії – це Донбас.

"Отже, ми маємо життєво важливий інтерес допомагати Україні захищати суверенітет і територіальну цілісність, а також досягти перемоги в протистоянні кремлівській агресії. Ми справді дуже зацікавлені в цьому", - наголосив колишній посол США.