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05.03.20 08:17

Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання неправомірної вигоди за прискорену видачу біометричних паспортів завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримано на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання працівником ДМС 18 000 гривень неправомірної вигоди від громадянина за прискорення процедури видачі закордонних біометричних паспортів громадян України.

Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. Послуга коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва 01
Фото: сайт прокуратури Києва

Службовця затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 гривень за видачу 7 закордонних паспортів.

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Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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