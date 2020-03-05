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05.03.20 08:29

Єгипет із червня вводить туристичні візи

В Єгипті вводяться туристичні візи з 1 червня 2020 року. Така віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Єгипет із червня вводить туристичні візи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Egyptian Streets.

Візи вводять за розпорядженням прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі терміном на п'ять років.

Від літа туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, максимальна кількість днів перебування за одноразового в'їзду становитиме щонайбільше 90 днів.

Документи можна буде оформляти через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

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Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора та Асуана в літні, найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу в розмірі $10.

Як повідомлялося, такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія - найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами в пошуковику Google.

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