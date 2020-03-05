Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"05-06 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Учора заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 5 березня о 12:00 завершиться обсервація в Нових Санжарах українців та іноземців, евакуйованих з Китаю, в жодного з них ознак хвороби не виявлено.