"Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно того, що від мене вимагали підписати підозри - це неправда. Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - заявив Генпрокурор, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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Рябошапка порадив звертатися за коментарями до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який висловив припущення, що причиною відставки Генпрокурора, серед іншого, є непідписання підготовлених підозр Петру Порошенку.