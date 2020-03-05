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05.03.20 08:53

"Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка спростував інформацію про те, нібито Офіс Президента вимагав підписати три підозри ексглаві держави Петру Порошенку.

"Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно того, що від мене вимагали підписати підозри - це неправда. Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - заявив Генпрокурор, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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Рябошапка порадив звертатися за коментарями до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який висловив припущення, що причиною відставки Генпрокурора, серед іншого, є непідписання підготовлених підозр Петру Порошенку.

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