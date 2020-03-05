За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо підсумків боротьби з контрабандою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є чіткі результати роботи, вони здійснюються Службою безпеки у двох напрямкам: перший напрямок - це безпосередньо боротьба з контрабандою, другий - це боротьба з корупцією в митних органах. Насправді лише за останні 6 місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 млн грн, засуджено 29 осіб", - повідомив Баканов.

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За його словами, аби більш ефективно протидіяти контрабанді, необхідно здійснити два кроки: повернути кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди і налагодити в режимі онлайн обмін митною інформацією з країнами-партнерами.

Щодо запровадження кримінальної відповідальності, повідомив Баканов, СБУ вже провела консультації з Мінфіном, з Державною податковою інспекцією, з Національною поліцією та великим бізнесом, який сьогодні готовий до введення такої ініціативи. Водночас великий бізнес вважає більш доцільним запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, повідомив керівник СБУ.