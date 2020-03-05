За тиждень від ускладнень грипу в Україні померли 6 осіб, від початку епідсезону - 54, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Інтенсивний показник захворюваності становить 558,4 на 100 000 населення, що на 17,1% більше за епідемічний поріг по Україні.

У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs.

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За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 29 із 75 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 15 - типу А(Н1)pdm09, 1 - А(Н3), 10 - А не субтипований, 3 - типу B.

За тиждень отримано повідомлення про шість летальних випадків унаслідок ускладнень грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 54 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 280 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 624 особи.

Грип - це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.