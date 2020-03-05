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05.03.20 09:45

Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки

Про це повідомляється в порядку денному, опублікованому на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховна Рада планує продовжити розгляд у другому читанні проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10.

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О 18:30 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглянуть проєкт постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, № 3154.

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