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05.03.20 09:49

Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА

У Чернівецькій області ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус.

Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у Facebook.

"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією".

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА 01

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