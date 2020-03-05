Окупанти розмістили танки і "Гради" на Донбасі з порушеннями Мінських угод, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що Моніторингова місія ОБСЄ 2 березня зафіксувала 20 систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення біля Краснолуцького, 7 "Градів" біля Міусинська, 7 систем неподалік Садового, а ще 6 рухалися поблизу Іванівки.

Крім того, 2 березня було зафіксовано 11 танків, 10 самохідних гаубиць і 12 буксируваних гаубиць поблизу Міусинська і 2 танки біля Круглика.

Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

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