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05.03.20 10:20

COVID-19: Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер, на борту якого 3 тис. осіб

Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого перебуває близько 3000 осіб, ізольовано біля берегів Каліфорнії.

COVID-19: Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер, на борту якого 3 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Лайнер виконував круїз із Сан-Франциско на Гаваї і мав закінчити рейс у суботу. Однак команді надійшов наказ терміново повернутися в порт відправлення. Причина - у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

Зараз на борту перебувають 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу і поширити його серед інших людей. Зараз у 20 осіб на борту є симптоми грипу.

На судно планують доставити щонайменше 200 тестів на коронавірус, щоб перевірити людей, які могли контактувати із зараженими, і тих, хто відчуває нездужання.

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Наприкінці грудня 2019-го в КНР почався спалах інфекції COVID-19 (раніше 2019-nCoV): вірус викликає пневмонію нового типу.

У компанії Princess Cruises вже були проблеми з коронавірусом. Біля берегів Японії на ізоляції перебував лайнер Diamond Princess, COVID-19 зафіксували у більш ніж 700 пасажирів, четверо з них - українці.

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