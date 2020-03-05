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05.03.20 10:30

Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов

Імовірність епідемії коронавірусу в Україні зростає і вона може призвести до економічної кризи.

Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус. Імовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці. Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії", - розповів Милованов.

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Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов 01

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