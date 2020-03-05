Окупанти засудили кримчанина Філатова до 6 років колонії у справі "Свідків Єгови"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Його визнали винним нібито в організації діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови". Повідомляється, що після оголошення вироку Філатова забрали в СІЗО просто з будівлі суду. Засідання відбувалося у відкритому режимі. На оголошення вироку зібралося близько сотні слухачів.

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Філатов - батько чотирьох дітей, він народився 1972 року в с. Привільне Херсонської області, його батьки, як і раніше, живуть у цьому селі, Сергій 2003 року переїхав до Криму.