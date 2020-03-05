Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив сам нардеп сьогодні в кулуарах Ради.

"Станом на сьогодні, подання президентом (про призначення Сергія Іонушаса Генпрокурором. - Ред.) не внесено, тому я хотів би тільки зазначити, що це питання порушувалося на фракції і це не секрет. ... Один з народних депутатів запропонував мою кандидатуру", - повідомив Іонушас.

Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду Генпрокурора.

Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Санкт-Петербурзі. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Магістерський диплом отримав у Київському інституті інтелектуальної власності і права.

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Крім того, закінчив програму Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність - європейське право).

Член Асоціації правників України та Асоціації адвокатів України. Керівник юридичної фірми Гелон і ТОВ "Консіон".

Співпрацював із студією "Квартал 95" як юрист.

Президент України Володимир Зеленський публічно представив Іонушаса як члена своєї команди - експерта з питань правосуддя.

На виборах у Раду в 2019 році Іонушас посів 38 місце у виборчому списку партії "Слуга народу". Він є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.