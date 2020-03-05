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05.03.20 10:55

Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас

Станом на 10:00 четверга до Верховної Ради не надходило подання на призначення нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса на посаду Генерального прокурора, але його кандидатура обговорювалася на засіданні фракції.

Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив сам нардеп сьогодні в кулуарах Ради.

"Станом на сьогодні, подання президентом (про призначення Сергія Іонушаса Генпрокурором. - Ред.) не внесено, тому я хотів би тільки зазначити, що це питання порушувалося на фракції і це не секрет. ... Один з народних депутатів запропонував мою кандидатуру", - повідомив Іонушас.

Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду Генпрокурора.

Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Санкт-Петербурзі. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Магістерський диплом отримав у Київському інституті інтелектуальної власності і права.

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Крім того, закінчив програму Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність - європейське право).

Член Асоціації правників України та Асоціації адвокатів України. Керівник юридичної фірми Гелон і ТОВ "Консіон".

Співпрацював із студією "Квартал 95" як юрист.

Президент України Володимир Зеленський публічно представив Іонушаса як члена своєї команди - експерта з питань правосуддя.

На виборах у Раду в 2019 році Іонушас посів 38 місце у виборчому списку партії "Слуга народу". Він є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

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