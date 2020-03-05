Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У своєму пості Кулеба висловив подяку президенту Зеленському та кожному народному депутату, які його підтримали за довіру: "Для мене це честь, відповідальність і можливості".

"Ви чули головні слова Президента: курс України у зовнішній політиці залишається незмінним. Це, зокрема, означає, що ми продовжуємо рух до ЄС і НАТО", - написав він.

Також Кулеба назвав свої п'ять пріоритетів як глави зовнішньополітичного відомства України: " Буквально п‘ять тез по суті від мене щодо моїх пріоритетів на посаді:

Мир, безпека і територіальна цілісність України. Економічна дипломатія з особливим фокусом на торгівлі, залученні інвестицій в Україну та підтримці промисловості. Особливо великі можливості бачу у Південно-Східній Азії, але й інші частини світу не забуватимемо. Там, де є можливості для українського бізнесу, працюватиме і українська дипломатія. Публічна дипломатія, аби світ нами захоплювався і бачив нас не лише як жертву агресії, а й привабливу країну можливостей. Кожен українець є краплею в океані під назвою "Україна", невід’ємною частиною нашого народу. Дипломати робитимуть все, щоб кожен українець пишався Батьківщиною, відчував її підтримку та захист, у якому куточку світу він би не перебував. Я буду активно заохочувати закордонних українців не розривати зв’язки з Батьківщиною. Аби мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Аби надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання", - написав він.

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Водночас Кулеба зазначив, що у втіленні цих амбітних завдань дуже важливий діалог з парламентом: "Я завжди відкритий до спілкування з народними депутатами і впевнений, що ми будемо чути один одного".

"І останнє: найбільшою цінністю МЗС є люди, кожна професійна та енергійна людина заслуговує гідних і комфортних умов роботи вдома і за кордоном", - резюмував новий глава МЗС.

Крім того, Кулеба проілюстрував свою посаду такою фотографією:



Фото: Кулеба/Facebook

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада України призначила Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ України.