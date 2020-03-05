Мікроавтобус зіткнувся з поїздом у Закарпатській області, п'ятеро постраждалих, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

"Сьогодні, 5 березня, о 05:43, на службу "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію в селі Бороняво, що на Хустщині. Слідчо-оперативна група встановила, що близько 5:00 год. водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", 31-річний мешканець села Грушово, проігнорував ввімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет", - сказано в повідомленні

Фото: сайт Нацполіціі

Повідомляється, що водій автомобіля тілесних ушкоджень не зазнав, результат на стан алкогольного сп’яніння – негативний. Внаслідок аварії травмувалися п’ятеро односельців водія віком від 33 до 70 років. Вони доставлені до медзакладу.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).