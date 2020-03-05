Мікроавтобус зіткнувся з поїздом у Закарпатській області, п'ятеро постраждалих, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.
"Сьогодні, 5 березня, о 05:43, на службу "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію в селі Бороняво, що на Хустщині. Слідчо-оперативна група встановила, що близько 5:00 год. водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", 31-річний мешканець села Грушово, проігнорував ввімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет", - сказано в повідомленні
Фото: сайт Нацполіціі
Повідомляється, що водій автомобіля тілесних ушкоджень не зазнав, результат на стан алкогольного сп’яніння – негативний. Внаслідок аварії травмувалися п’ятеро односельців водія віком від 33 до 70 років. Вони доставлені до медзакладу.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).