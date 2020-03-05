Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Що думаю про призначення міністром оборони Андрія Тарана?

Міністра оборони не представили парламенту - з ним не спілкувалася ні жодна фракція, ні комітет з оборони Верховної Ради. Причому міністр був зобов'язаний з'явитися за зверненням фракції "Голос", але не з'явився, і це пряме порушення закону про призначення міністрів. Такий підхід не може не викликати запитань. Війна з РФ вимагає ясної та чіткої стратегії, очевидно, що її немає. Депутати парламенту і суспільства були взагалі позбавлені дискусії на тему причин відставки минулого міністра і причин призначення нового. Це погана політика

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2. Кандидатуру Тарана пролобіював голова Офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак реалізовує проєкт примирення України з РФ на Донбасі, і міністр оборони йому потрібен для повного контролю військово-політичної ситуації на Донбасі. За якою логікою здійснюється це примирення, ми не розуміємо, все робиться на рівні особистих відносин і домовленостей.

3. Таран провів більшу частину своєї військової кар'єри на розвідувальній та дипломатичній службі, в цій сфері у нього великий досвід і знання. Він став учасником АТО в 2015-му, але в бойових діях участі не брав. Він не обіймав публічних політичних посад, не давав жодного інтерв'ю, не висвітлював свої погляди, і тепер навіть спілкування в парламенті не пройшов, а мені здавалося, це повинно бути обов'язковою умовою призначення. Тарана мало хто знає серед армійських командирів, тому чи зможе Таран визначити стратегію змін в армії - велике запитання. Для цього йому треба будувати команду, і припустити про те, яким він буде міністром ми зможемо тільки після того, як Таран представить своїх заступників.

4. Стратегія Володимира Зеленського призначати і змінювати уряд без будь-якого обґрунтування та без постановки завдань, без розбору проблем - сам по собі помилковий підхід. Це підриває головне - довіру до влади і до кадрових призначень. Після зміни уряду і керівництва Міноборони немає ніяких надій - є тільки настороженість", - розповів Бутусов.

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