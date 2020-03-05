Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємося повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу, – не мають захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

За словами Скалецької, протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих з Уханя громадян.

"Ми детально висвітлювали усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту. Я хочу подякувати кожному, хто перебував ці дні в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння. Ви молодці! Також хочу висловити велику подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації. Ви справжні професіонали! Хочу окремо подякувати тим, хто підтримував нас увесь цей час: надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом", - додала вона.

Скалецька сподівається, що їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших.

"І ще раз хочу подякувати всій команді Міністерства охорони здоров’я за щоденну наполегливу роботу. Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", підсумувала Скалецька.

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 лютого, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації в санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.

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