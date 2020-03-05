Було б нормально, якби силовики назвали прізвища тих, хто їм заважав працювати, а не використовували обтічні форми, - "слуга народу" Верещук

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я очікувала, що кожен з них вийде і чесно, дивлячись в очі суспільству, скаже: мені заважало працювати це, мені заважали працювати ті. Тоді це буде нормально, будуть прізвища, деталі, які будуть вселяти довіру до слів Генерального прокурора або силовиків НАБУ. А не коли ми чуємо обтічні форми", - сказала Верещук.

На запитання про те, чи достатньо було пів року, щоб проявити себе на посаді, вона відповіла: "Так, достатньо. Хоча б особистих характеристик має бути достатньо, щоб зарекомендувати себе як керівника, здатного утримувати ситуацію і розвивати її в правильному напрямі".

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