Багато проєктів не завершено. Будемо обговорювати формат моєї подальшої роботи в Кабміні, - Дубілет

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість проєктів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - зазначив ексміністр.

Нагадаємо, замість Дубілета в новому уряді призначили Олега Немчінова.

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4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.