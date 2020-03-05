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05.03.20 11:31

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

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Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП 01
Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП 02

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