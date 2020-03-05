Фракція "Голос" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, постанова політично мотивована, - нардеп Юрчишин

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Постанова про відставку генпрокурора фактично підміняє поняття. Вона повністю непрофесійна і повністю політична", - підкреслив він.

За словами Юрчишина, більшості приписуваних Рябошапці провалів насправді не існує.

"Прокурору приписують вину в тому, що за пана Альперіна, так званого "короля контрабанди", внесли заставу - це рішення ухвалив суд, генпрокурор не має до цього жодного стосунку. Точно так само інкримінується те, що у справі Каті Гандзюк фактично немає жодних просувань - це неправда. Після призначення Руслана Рябошапки саме почалася активізація: екстрадиція Левіна з Болгарії, почався судовий процес над Мангером і Павловським - тобто над усіма фігурантами справи", - пояснив він.

Юрчишин наголосив, що у відставці Рябошапки зацікавлені депутати "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя", які представляють інтереси фінансово-промислових груп, оскільки реформа прокуратури, розпочата чинним генпрокурором, руйнує їхні схеми і систему впливу.

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Також у фракції "Голос" вважають постанову "політичною розправою" і підтримувати її відмовляються.

"У жодному разі партія "Голос" не підтримуватиме відставку Руслана Рябошапки. Ми маємо надзвичайно велику кількість питань до нього, але та аргументація, яка наводиться в постанові, чітко показує - це політична розправа", - додав Юрчишин.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.