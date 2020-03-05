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05.03.20 11:43

В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони

У Київській області готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-персон.

В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу в пресцентрі інформагентства АрміяInform розповів начальник групи зі зв'язків з громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковник Володимир Потапов.

"У 138-му Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку триває підготовка групи жінок-військовослужбовців для охорони VIP-осіб жіночої статі. Ця робота проводиться відповідно до вимог країн НАТО", ‒ розповів офіцер.

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За його словами, також готується група інструкторів ВСП під керівництвом інструкторів із країн Альянсу на курсі "Охорона VIP-осіб".

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